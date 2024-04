Allegri | Vincere domani per il secondo posto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 aprile 2024) Roma, 26 apr. (askanews) – “è sempre Juventus-Milan, una partita bella da giocare. Il Milan è una squadra forte, ben allenata, con giocatori di valore. Noi sicuramente il passaggio, più che vittoria perché si è perso, la conquista della finale abbiamo raggiunto in parte un obiettivo che è la finale. Ora tre partite importanti, prima della finale, per fare i punti per la Champions”. Così Massimilianoalla vigilia di una sfida affascinante per la storia ma povera di significato per la classifica di questo campionato con le posizioni ben consolidate per la Champions. “– prosegue – è una partita, in caso di vittoria che non sarà semplice, che ci può dare l’opportunità di arrivare al. Bellissimo risultato e ti tiene viva la competizione fino alla fine dell’anno. Poi c’è ...