G7 -Meloni | Papa sarà a sessione su Ia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 26 aprile 2024) 16.50 In un videomessaggio di Palazzo Chigi sulle sfide del G7,a presidenza italiana, la premiersottolinea le priorità. "Il G7 confermerà il sostegno all'Ucraina. Si occuperà del conflitto in Medio Oriente per scongiurare una escalation". "Affronteremo le grandi sfide del nostro tempo. Ci concentreremo sulle questioni migratorie e la lotta ai trafficanti di esseri umani",dice.Nelladedicata all'Intelligenza artificiale,"sono onorata di annunciare la partecipazione diFrancesco".