Uomini e Donne | Gemma sceglie Marco e saluta Maria De Filippi?

Blastingnews

: Ciao alle donne e agli uomini di Palazzo Vidoni che per 4 anni, 3 mesi e 3 giorni sono stati insieme a me. Penso ch… - mariannamadia : Ciao alle donne e agli uomini di Palazzo Vidoni che per 4 anni, 3 mesi e 3 giorni sono stati insieme a me. Penso ch… - ItalianNavy : #NoiSiamolaMarina sbarca alla @gallportadiroma per un weekend con gli uomini, le donne e mezzi della… - ItalianNavy : #NoiSiamolaMarina ha aperto le porte al pubblico alla @gallportadiroma. Vi raccontiamo con un video di cosa si trat… -

(Di domenica 27 maggio 2018), il celebre people show diDe, continua a far parlare di sé. Al centro dell'attenzione, per l'ennesima volta, troviamo la tanto discussa dama torineseGalgani. Non c'è dubbio sul fatto che le vicende di gossip che hanno coinvolto la donna, ed anche il suo ex Giorgio Manetti, abbiano appassionato il pubblico di Canale 5. Ogni volta che il trono over va in onda, sono sempre in tantissimi si spettatori che si collegano con, in attesa di scoprire i risvolti che caratterizzeranno le vicende dei protagonisti....