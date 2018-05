Gf 15 | tutti contro Simone Coccia | che non ha portato a termine la missione

Monaco : tutti contro Max Verstappen. E lui tira dritto : Il mondo della F1 sembra aver preso una linea comune contro Max Verstappen, sostenendo che se vuole avere successo deve cambiare testa. L’olandese ha saltato le qualifiche a Monaco dopo l’incidente nelle FP3, un errore che tutti imputano a lui ma che secondo noi ha come principale responsabile proprio la Red Bull. “Il suo talento […] L'articolo Monaco: tutti contro Max Verstappen. E lui tira dritto sembra essere il ...

Governo - Di Maio contro l’Europa : “Predicano tutti rispetto ma sono giorni che ci insultano. Facciamo paura” : “In Italia dobbiamo sempre preoccuparci di come parliamo degli altri paesi, è giusto. Ma nell’ultima settimana ci hanno chiamato barbari, scrocconi e non ho visto nessun capo di Stato difendere gli italiani che non sono stati rispettati”. Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, parlando a Terni. “Sull’Europa nel contratto non abbiamo scritto niente di particolare. Solo che andiamo a rappresentare gli interessi degli ...

GRANDE FRATELLO 2018/ Video - Danilo contro tutti : Filippo deluso e sempre più distante : GRANDE FRATELLO 2018, è ormai incrinata l'amicizia tra Danilo Aquino e Filippo Contri. Il romano attacca anche Veronica Satti per i suoi comportamenti(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 22:45:00 GMT)

Lethal Weapon 2 verso il finale di stagione : Bailey contro tutti negli episodi dell’1 giugno : Lethal Weapon 2 torna in onda venerdì prossimo, 1 giugno, con altri tre episodi che porteranno il pubblico proprio ad un passo dal gran finale di stagione, lo stesso che metterà fine al percorso di Clayne Crawford nei panni di Riggs. Prima di leggere le prime anticipazioni degli episodi della prossima settimana, l'appuntamento è fissato per oggi, 25 maggio, a partire dalle 21.10 su Italia1 con "Conciati per le feste", l'episodio 2x10 in cui ...

“Ora ci hai proprio rotto”. Grande Fratello - Danilo all’angolo : tutti contro. Ecco perché : Grande Fratello, tutti contro uno. Laddove l’uno, a sorpresa, è Danilo Aquino, il concorrente romano sopravvissuto all’ultima nomination e ora finito nel mirino degli altri inquilini della Casa. Poche ore prima era stato l’amico (o ex?) Filippo, deluso dal suo atteggiamento in puntata, a dirgliene quattro ora sono arrivati anche Alberto, Alessia, Simone e Veronica. Un passo alla volta. Prima lo sfogo di Filippo: ...

Grande Fratello è caos nella Casa - tutti contro Danilo : 'Sei un presuntuoso' : Serata movimentata all'interno della Casa del Grande Fratello . In un momento di relax tutti i concorrenti sono in giardino a chiacchierare, al centro del discorso Danilo Aquino e il suo essere ...

Grande Fratello è caos nella Casa - tutti contro Danilo : «Sei un presuntuoso» : di Ida Di Grazia Serata movimentata all'interno della Casa del Grande Fratello . In un momento di relax tutti i concorrenti sono in giardino a chiacchierare, al centro del discorso Danilo Aquino e il ...

Giro d’Italia 2018 - diciannovesima tappa Venaria Reale-Bardonecchia : il tappone devisivo! Colle delle Finestre e Jafferau - tutti contro Yates! : Un tappone, di quelli veri. La diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018 si propone come frazione decisiva dell’edizione numero 101 della corsa rosa. Tanta salita e soprattutto un Colle delle Finestre molto lontano dal traguardo che potrebbe consentire grande selezione e attacchi anche da lontano, fondamentali per ribaltare eventualmente la classifica. Una giornata tutta da seguire, di cui andiamo a scoprire tutti i ...

GF - Danilo nel mirino : tutti i concorrenti contro Aquino - lite in Casa : Grande Fratello, Alberto e gli altri contro Danilo: lite nella Casa più spiata d’Italia Serata movimentata per i concorrenti del Grande Fratello 2018. Sembrerebbe proprio che gli avvenimenti della scorsa settimana siano ancora un po’ irrisolti. A quanto pare, alcuni inquilini della Casa più spiata d’Italia non riescono ancora a comprendere a pieno gli atteggiamenti […] L'articolo GF, Danilo nel mirino: tutti i concorrenti ...

Flat tax - Cei contro : ‘No a meno tasse per tutti - aumentare quelle su attività speculative’. Bloomberg : ‘Può funzionare’ : Mentre il premier incaricato Giuseppe Conte lavorava alla formazione dell’esecutivo, la “Flat tax” (ma con due aliquote) proposta nel contratto di governo Lega-M5s conquista il centro della scena. Attirando pure – in negativo – l’attenzione della Conferenza episcopale italiana, che pure due giorni fa si era espressa a favore del “nuovo che avanza“. In compenso un’analisi dell’agenzia ...

GF - Simona Izzo si scaglia contro Favoloso : "Insultato in tutti i modi" : Simona Izzo torna ad attaccare Luigi Mario Favoloso. Interpellata dal settimanale "Oggi", l'opinionista del "Grande Fratello" mette ancora una volta le distanze...

GF - Luigi Favoloso contro tutti per Filippo : la verità sul cane di Contri : Grande Fratello, Luigi Favoloso difende Filippo Contri sui social: le nuove dichiarazioni sul cane del romano Filippo Contri ha ricevuto una bella tirata di orecchie da Barbara d’Urso. Alcune dichiarazioni del concorrente del Grande Fratello hanno fatto storcere il naso a molti telespettatori. Il romano ha raccontato ai suoi coinquilini il rapporto che lo lega […] L'articolo GF, Luigi Favoloso contro tutti per Filippo: la verità sul ...

CHI È PAOLO SAVONA - IL DISCUSSO CANDIDATO MINISTRO ECONOMIA/ “tutti contro - ma questa Ue non va bene” : PAOLO SAVONA, chi è il possibile MINISTRO dell'ECONOMIA: da anni attacca istituzioni Ue e moneta unica. MINISTRO dell'Industria del governo Ciampi ha lavorato anche con Silvio Berlusconi(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:36:00 GMT)

Roland Garros 2018 : tutti contro Rafael Nadal. Lo spagnolo è il super favorito : La caccia al trono di Rafael Nadal è iniziata. Con le prime sfide delle qualificazioni è cominciato il Roland Garros 2018 e da domenica si aprirà il sipario con i match del main draw maschile e femminile. Lo spagnolo è il super favorito in questo secondo Slam dell’anno e punta all’undicesimo titolo della sua carriera sulla terra rossa parigina. Nadal è reduce dal trionfo agli Internazionali d’Italia, ribadendo anche al Foro ...