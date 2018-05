Stefano De Martino | Come d' incanto | Rubini festival e il week-end in provincia

Gossip : Stefano De Martino torna ad Amici in un ruolo inedito? : Anche se quest'anno ha preferito non far parte del cast del serale, il legame tra Stefano De Martino e Amici sembra non essersi spezzato; stando ai Gossip che in queste ore stanno facendo il giro del web, pare che l'anno prossimo il napoletano tornerà ad essere uno dei protagonisti assoluti del talent show. Dopo essere stato allievo, professionista della danza e conduttore del daytime, si vocifera che il 28enne stia per debuttare nel programma ...

Stefano De Martino Prof ad Amici : ecco perché Garrison va via : Stefano De Martino diventa Professore ad Amici: perché Garrison ha deciso di lasciare il programma In attesa della conferma ufficiale, che dovrebbe arrivare a breve, si fanno sempre più insistenti le voci di una promozione di Stefano De Martino ad Amici. Da allievo a Professionista, passando per conduttore del daytime, ora l’ex marito di Belen […] L'articolo Stefano De Martino Prof ad Amici: ecco perché Garrison va via proviene da ...

Stefano De Martino e Belen in imbarazzo a causa di Santiago : Belen Rodriguez chiede al figlio il cognome di Stefano: la gaffe Ma è Stefano De Martino o Di Martino? E’ questo il dubbio che attanaglia la Belen Rodriguez squisitamente imitata da Virginia Raffaele. Un dubbio che pare non saper scogliere neanche il figlio Santiago che, incalzato dalla madre, ha risposto “Di Martino” alla domanda “Qual è il cognome del papà?”. Le risate si sono sprecate anche se di primo acchito ...

“Vive con lei”. Bomba delle bombe : con chi condivide la casa Stefano De Martino. Fantastico : La sua carriera è iniziata tra i banchi di Amici di Maria De Filippi e, sempre nella scuola di Amici, è decollata: Stefano De Martino, grazie al suo talento, è infatti stato scelto da Maria come professionista della categoria danza. Un ballerino eccellente, nulla da dire, e infatti nell’edizione di quest’anno si sente parecchio la sua mancanza. Ma perché Stefano non è tra i ballerini del talent quest’anno? Beh, ovvio, perché per alcuni è stato ...

Belen Rodriguez diverte il web : la battuta su Stefano De Martino : Belen Rodriguez e suo figlio Santiago divertono il web: le parole su Stefano De Martino Il figlio di Belen e Stefano è divenuto una grande star sui social e non solo. Il piccolo Santiago sta infatti riscuotendo sempre più successo. Grazie alle foto e ai video pubblicati dai suoi genitori, il dolce bambino è amatissimo […] L'articolo Belen Rodriguez diverte il web: la battuta su Stefano De Martino proviene da Gossip e Tv.

Stefano De Martino con Gilda Ambrosio nella nuova casa di Milano : Stefano De Martino inaugura la nuova casa di Milano con la fidanzata Gilda Ambrosio Stefano De Martino e Gilda Ambrosio hanno ripreso a frequentarsi. Archiviata l’esperienza all’Isola dei Famosi – che lo ha tenuto lontano dall’Italia per ben tre mesi – il ballerino ha riallacciato i rapporti con la stilista napoletana. Un legame tra i […] L'articolo Stefano De Martino con Gilda Ambrosio nella nuova casa di ...

Stefano De Martino nuova casa vicino a Belen : Stefano De Martino in questi giorni sta traslocando nella sua nuova casa a 300 metri da quella in cui vive il figlio Santiago insieme alla madre Belen. De Martino quando è tornato dall’Honduras aveva detto che non sarebbe più stato così tanto lontano dal suo bambino per il quale ha progettato una cameretta ispirata ai pirati. E’ ritornato in veste di ospite ad “Amici” e lo vedremo prossimamente in una puntata di ...