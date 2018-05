Canada | bomba in un ristorante a Toronto | almeno 15 feriti | 3 sono gravi

Canada - bomba nel ristorante. I due attentatori sono in fuga : Una bomba rompe la tranquillità del Canada. Almeno 15 persone sono rimaste ferite nell'esplosione di un ordigno in un ristorante di Missisauga, nella parte occidentale dell'area metropolitana di Toronto. Due persone, fa sapere la polizia, sarebbero entrate nel locale "bombay Bhel" per far scoppiare la bomba improvvistata.Fonti della polizia parlano di "diversi feriti" sul posto, sarebbero almeno 15. Oltre a queste, ci sarebbero anche tre persone ...

