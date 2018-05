wired

: Quanto costerebbe costruire e mantenere il Millennium Falcon? - SingolaritaTech : Quanto costerebbe costruire e mantenere il Millennium Falcon? - scoopscoop6 : Quanto costerebbe costruire e mantenere il Millennium Falcon? - beliebernico00 : Quanto costerebbe comprare il tuo amore? — faccio uno sconto solo a te se vuoi -

(Di giovedì 24 maggio 2018) (Foto: Sascha Steinbach/Getty Images)potrebbe costare ildi Han Solo? “Davvero molto, decisamente troppo” potrebbe essere già una buona risposta, perchéun oggettino lungo 35 metri, largo 25 e alto 8, capace di viaggiare nell’atmosfera a oltre 1.000 chilometri orari e nello spazio alla velocità della luce, rappresenta oggi una sfida tecnologica non banale. Anzi, per il requisito del salto nell’iperspazio esiste pure qualche problemino di tipo matematico con la teoria della relatività. Ma in occasione dell’arrivo nelle sale cinematografiche di Solo: A Star Wars Story, proviamo comunque a divertirci un po’ con qualche stima di natura economica, perché già da tempo sul web la discussione sul costo delè piuttosto accesa. Per comodità divideremo i capitoli di spesa in quattro paragrafi principali, ...