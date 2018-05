Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli | i particolari della trattativa

Blastingnews

: ?? Maurizio Sarri Carlo Ancelotti ??? - brfootball : ?? Maurizio Sarri Carlo Ancelotti ??? - m_christenson : Done deal. Interesting: Carlo Ancelotti replaces Maurizio Sarri as Napoli coach - DiMarzio : #Napoli, ora è ufficiale: Carlo #Ancelotti è il nuovo allenatore. Contratto triennale ? -

(Di giovedì 24 maggio 2018)sara' ildel. Dopo aver ottenuto successi con Milan, Chelsea, Psg, Real Madrid e Bayer, l'è pronto ad unciclo di successi. Il curriculum è uno dei più rosei in circolazione: 19 trofei con le squadre prima citate. Molti lo ricorderanno per i successi in rossonero, specie per la vittoria nel 2013Champions League. Proprio con il Milan sono arrivati ben 8 trofei, uno per ciascuna stagione. Aarriva un mister che ha gia' vinto tutto: dalla Champions League, alla Coppa Italia, passando per la Supercoppa ed il Mondiale per Club. L'esperienza europea l'ha poi consacrato. Le vittorie di Premier League e Ligue 1 non possono essere dimenticate, cosi come una nuova Champions League con la casacca d'del Real Madrid: l'utimo dei successi di Carletto è quelloBundesliga con il Bayern....