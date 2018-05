: #News #Xylella, Ue estende area di quarantena - CybFeed : #News #Xylella, Ue estende area di quarantena - aderenzis1 : Xylella, l'Ue estende l'area di quarantena: ulivi a rischio anche nel Barese - Trmtv : Xylella, Ue estende area di quarantena 20 km più a nord. Forza Italia e M5S: “Colpa della gi… -

Il Comitato Ue per la salute ha approvato la proposta della Commissione, con il voto contrario dell'Italia, dire l'didi circa 20 km in direzione nord per lache colpisce gli ulivi in Puglia. L'Italia aveva chiesto di rinviare il voto in attesa dell'audit della Commissione in Puglia. La Spagna, che si è astenuta, ha ritenuto che la nuovaincludesse anche parti del territorio pugliese in cui lanon era stata ancora rilevata mentre per la Commissione sarebbe già presente.(Di mercoledì 23 maggio 2018)