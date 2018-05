Taranto | papà picchia il prof del figlio | “colpevole” di averlo sospeso

fanpage

: Ennesimo caso di #bullismo su un professore picchiato da un papà a #taranto - LaGazzettaWeb : Ennesimo caso di #bullismo su un professore picchiato da un papà a #taranto - BlitzQuotidiano : Taranto, prof picchiato da papà di uno studente: aveva chiesto sospensione del ragazzo - mattinodinapoli : Taranto, #professore chiede sospensione di uno #studente: il papà lo prende a schiaffi e pugni -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) L'uomo è entrato stamattina in una scuola media del quartiere Tamburi died ha preso a schiaffi e pugni ilessore del, cioè l'insegnante che ne aveva chiesto ed ottenuto una sospensione di cinque giorni perché il ragazzo in classe aveva soventeto alcuni compagni. Ilessore è stato trasportato in ospedale.