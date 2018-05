Il Premier incaricato Giuseppe Conte : <br>"Sarò l'avvocato difensore del popolo italiano" : Aggiornamento ore 19:42 - Giuseppe Conte ha confermato di aver accettato l'incarico con riserva. Questo il suo breve discorso davanti alla platea dei giornalisti: "Buonasera a tutti. Il Presidente della Repubblica mi ha conferito l'incarico di formare il Governo, incarico che ho accettato con riserva. Se riuscirò a portare a termine l'incarico, esporrò alla Camera un programma basato sulle intese intercorse tra la forze politiche di ...

Giuseppe Conte - Franco Bechis : nascoste due poltrone da consigliere d'amministrazione : Nel curriculum di Giuseppe Conte non ci sono solo esperienze di studio 'aggiunte'. Ma anche cose 'dimenticate' o, chissà, 'sbianchettate' quando il prof ha saputo che lo volevano fare premier. Come ...

Giuseppe Conte premier incaricato : «Confermo la collocazione europea. Io - avvocato degli italiani» : Giuseppe Conte ha accettato con riserva, come da prassi, l'incarico che gli ha affidato ufficialmente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'incontro tra i due è durato...

Giuseppe Conte - l'identikit in 15 parole : Quindici parole, un identikit, quello di Giuseppe Conte . Avvocato . Anzi, avvocatissimo. Studio molto avvisto, professionista remunerato con studio a Roma in piazza Cairoli 6, e in più professore di ...

Giuseppe Conte premier incaricato : «Confermo la collocazione europea. Io - avvocato degli italiani» : Giuseppe Conte ha accettato con riserva, come da prassi, l'incarico che gli ha affidato ufficialmente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'incontro tra i due è durato...

Habemus premier : Giuseppe Conte ha ricevuto l’incarico : Habemus premier. O quasi. Si chiama Giuseppe Conte, fa il docente di diritto privato, ha 54 anni, un figlio di 10, un profilo Facebook attivo da poche ore, un curriculum finito al centro di alcune polemiche e già due record da premier in pectore. Uno: è stato il primo uomo a salire al Colle per ricevere l’incarico da premier e presentarsi per la prima volta all’uomo che quell’incarico doveva darglielo, il Presidente della ...

Giuseppe Conte premier incaricato : «Confermo la collocazione europea. Io - avvocato degli italiani» : Giuseppe Conte ha accettato con riserva, come da prassi, l'incarico che gli ha affidato ufficialmente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'incontro tra i due è durato...

Giuseppe Conte È IL PREMIER INCARICATO/ Il primo discorso : “sono l’avvocato difensore del popolo italiano” : GIUSEPPE CONTE, il PREMIER INCARICATO del governo Lega-M5s: ultime notizie, il primo discorso "sarò avvocato difensore del popolo italiano". Giò nella bufera per il curriculum 'taroccato'(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 19:45:00 GMT)

Giuseppe Conte premier incaricato : «Nasce il governo del cambiamento - io avvocato difensore degli italiani» : Giuseppe Conte ha accettato con riserva, come da prassi, l'incarico che gli ha affidato ufficialmente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'incontro tra i due è durato...

Mattarella ha incaricato Giuseppe Conte : il "professore" ha accettato con riserva : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l'incarico di formare il nuovo governo al professor Giuseppe Conte, che si è riservato di accettare. Lo ha comunicato il segretario...

Giuseppe Conte - ecco chi è il premier scelto da Salvini e Di Maio : Giuseppe Conte, ecco il premier scelto da Di Maio e Salvini come presidente del consiglio. Lo ha confermato Luigi Di Maio uscendo dal Quirinale

Governo - il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato l’incarico a Giuseppe Conte per formare il nuovo esecutivo. Ha accettato con riserva : Finisce così l’attesa per la formazione di un nuovo Governo targato Movimento 5 Stelle-Lega. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato Giuseppe Conte al Quirinale nel pomeriggio. Fonti in casa Lega assicuravano già nella mattina: “Siamo pronti a partire”. Di Maio invece aveva detto: “Conte? Ci siamo sentiti per farci un in bocca al lupo per l’Italia, non per noi. Se ci vedremo? No, ...

In corso il colloquio tra il Presidente Mattarella<br> e il Professor Giuseppe Conte : Aggiornamento ore 18:22 - Ancora in corso il colloquio tra Mattarella e Conte.Aggiornamento ore 17:30 - Il colloquio tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Professor Giuseppe Conte è cominciato puntualmente.Sergio Mattarella convoca Giuseppe Conte "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 17.30 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il Prof. Giuseppe Conte", un messaggio scarno del Colle ...

Giuseppe Conte al Colle per l'incarico - in corso il colloquio con Mattarella : Ebbene, finalmente, una maggioranza si è formata" per "un governo capace di ristabilire un principio sacrosanto in democrazia: il primato della politica sulla finanza. Mi rendo conto che ristabilire ...