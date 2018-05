Governo | ora Conte torna in bilico

Governo - Meloni : “Conte? Un altro Monti : non lo sosteniamo. Salvini è caduto nella trappola del M5s - ora isolato” : “Se fosse confermato alla presidenza del Consiglio il signor Giuseppe Conte, Fratelli d’Italia non potrebbe sostenere questo Governo. I cittadini che hanno votato centrodestra si ritrovano un altro Mario Monti, espressione del M5s, di sinistra dichiarato e amico di Napolitano e della Boschi”. A dirlo è Giorgia Meloni, deputata e presidentessa di FdI, su un eventuale appoggio del suo partito all’esecutivo gialloverde. ...

Toti : con Governo moralista - CD si divide : 14.40 Il governatore della Ligura,Toti (FI), pur esprimendo fiducia sulla tenuta del Centrodestra:"Non vedo fibrillazioni in Lombardia,Veneto,Sicilia,Friuli. Ma se il nuovo governo - dove il premier non sarà un elemento di forza,poggiando sui segretari politici- andrà verso il moralismo,il pauperismo,o un occhiuto controllo dello Stato sulle imprese,le nostre strade si divideranno presto," sottolinea con forza l'esponente di FI. "Sull'Ilva ho ...

Governo - Mattarella prende ancora tempo : Teleborsa, - La matassa per la formazione del nuovo Governo diventa sempre più intricata. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella in vista della formazione del nuovo Governo prende tempo per capire se ...

Governo. Ancora un giro di consultazioni per Mattarella. Ora tocca a Casellati dopo Fico : Puntiamo a far crescere l'economia italiana per ridurre il debito a fronte di politiche fallimentari". "Abbiamo consegnato il nostro destino e quello del Paese a Mattarella- conclude Salvini- Noi ...

Governo. Ancora un giro di consultazioni per Mattarella. Dopo Fico - ora vede la Casellati : ... fra l'altro: "Il presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del governo e ne è il responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo promuovendo e ...

Governo - Cei : “Vecchi partiti si sono sgretolati - democrazia è fragile. E’ ora di cogliere la sfida del nuovo che avanza” : “I vecchi partiti si sono sgretolati”. “E’ giunto il momento di cogliere la sfida del nuovo che avanza”. sono queste le parole del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, che nel discorso rivolto all’assemblea generale della Conferenza episcopale italiana, ha scelto di parlare della situazione politica italiana. Nel suo intervento ha ricordato la necessità di “rispettare l’identità e ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Governo M5S-Lega - è Conte il Premier - la parola a Mattarella (22 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Maurizio Sarri verso lo Zenit. Parte il Governo-Conte? Mattarella potrebbe conferire ufficialmente l'incarico (22 maggio 2018)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 05:10:00 GMT)

Governo - spread ancora in rialzo. E Fitch lancia un monito : ancora una giornata di passione per Piazza Affari e per lo spread, nell'attesa della conferma del nome di Giuseppe Conte come presidente del Consiglio indicato da Movimento 5 Stelle e Lega al ...

Governo : si lavora a squadra - nodo Economia e vicepremier/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Per ora, però, i nomi che continuano a circolare vedono in pole Alfonso Bonafede, sulla rampa di lancio per il ministero della Giustizia, mentre alle Infrastrutture prendono quota i nomi della grillina Laura Castelli e del leghista Armando Siri. Giancarlo Giorgetti, il Richelieu di Salvini, occuperà sicuramente un ruolo di primo piano: se il nome di Savona dovesse definitivamente tramontare al Mef, potrebbe tornare in gioco ...

Governo M5s-Lega - Rampelli : “Incontro con Salvini? Fratelli d’Italia non entra in maggioranza” : “Fdi in maggioranza? Mi sembra di no, non abbiamo partecipato a nulla, né alla stesura del contratto di Governo né alla scelta del presidente del Consiglio, che mi pare sia un esterno, di area M5S, non eletto dai cittadini”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Fabio Rampelli, commenta l’incontro avvenuto stamani tra il leader della Lega Matteo Salvini e la presidente di Fdi Giorgia Meloni. L'articolo ...

Il Governo M5S-Lega ha una maggioranza risicata al Senato : solo sette voti di margine : Il (probabile) Governo Conte rischia di non poter dormire sonni tranquilli. Ironia della sorte, un eventuale esecutivo targato M5S-Lega avrebbe 2 voti in meno dell'acerrimo 'nemico' Matteo Renzi: le truppe pentastellate e leghiste al Senato possono infatti contare su 167 voti a favore, mentre l'esecutivo guidato dall'allora segretario del Pd incassò a palazzo Madama la prima fiducia con 169 sì (stessa cifra poi ottenuta dal ...

Governo : Di Battista - fiero di mio contributo - ora cittadini pressino politica : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Sono fiero di aver contribuito a portare il Movimento 5 Stelle al Governo. Adesso tutti i cittadini hanno il dovere di pressare la “politica” affinché quel che c’è scritto nel contratto di Governo diventi legge dello Stato. Sono molto fiducioso”. Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista, ex deputato e tra i volti più noti del M5S. L'articolo Governo: Di Battista, fiero di mio ...

Governo : Salvini - non vediamo l’ora di partire : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Non vediamo l’ora di partire, vogliamo passare dalle parole ai fatti”. Lo ha detto Matteo Salvini al termine del colloquio al Quirinale. L'articolo Governo: Salvini, non vediamo l’ora di partire sembra essere il primo su Meteo Web.