Tutti i vincitori dei Billboard Music Awards 2018 | da Ed Sheeran a Taylor Swift

Festival di Cannes – Tutti i vincitori del concorso cinematografico : c’è anche un po’ d’Italia : Al Festival del Cinema di Cannes anche un po’ d’Italia, Marcello Fonte per il suo ruolo nel film ‘Dogman’ riceve il premio di miglior attore Dopo undici giornate all’insegna dei film e delle star sul red carpet si è giunti alla consegna della Palmz d’Oro della 71esima edizione del Festival del Cinema di Cannes. La premiazione dell’evento cinematografico ha visto trionfare anche l’Italia con il ...

Cannes 2018 - Tutti i vincitori. Per l’Italia - Marcello Fonte e Alice Rohrwacher : I premi principali, la Palma d’oro e il Grand Prix della giuria, vanno a Manbiki Kazoku e Blackkklansman. Ma l’Italia non torna dalla Costa Azzurra a mani vuote e vanta la migliore interpretazione maschile (di Marcello Fonte per Dogman) e la miglior sceneggiatura (di Alice Rohrwacher per Lazzaro Felice, ex aequo con l’autore di 3 Faces). Fullscreen01/03 Kore-Eda Hirokazu02/03 Alice Rohrwacher03/03 Marcello Fonte Ecco ...

Cannes 2018 : Dogman - Alice Rohrwacher e Tutti gli altri vincitori - : ... davvero di tutto il mondo. Come ha detto Spike Lee , sul red carpet prima di entrare in sala per la cerimonia di chiusura: 'I film parlano. Ascoltiamoli '. Come ogni anno, ormai da 71 edizioni, ...

Cannes 2018 - Un Certain Regard : Tutti i vincitori. Trionfa Border - nessun premio per Valeria Golino - Best Movie : ... i 18 che sono arrivati in concorso e che abbiamo visto in quest'edizione di Un Certain Regard, provenienti dall'Argentina alla Cina , siano tutti a loro mondo dei vincitori. Nel corso degli ultimi ...

Annunciati Tutti i vincitori del Google Play Awards 2018 : A poche ore dal Google I/O 2018, Big G pubblica i vincitori dei Google Play Awards 2018, in contest che ogni anno funge da sfida per i produttori di giochi e app. Quest'anno sono state escluse le categorie relative agli indossabili e alle TV e per questo le categorie rimaste scendono a 9. Presente l'elenco e i link ai relativi download. L'articolo Annunciati tutti i vincitori del Google Play Awards 2018 proviene da TuttoAndroid.

Albo d’oro Giro d’Italia : Tutti i vincitori della Corsa Rosa - 101^ edizioni di grandi Campioni : Il Giro d’Italia è giunto alla 101^ edizione. La Corsa Rosa regala emozioni fin dal 1909, anno in cui la Corsa a tappe organizzata da Gazzetta dello Sport ha fatto il proprio esordio. Tante emozioni, tanti vincitori, tante stelle che hanno brillato sulle nostre strade: dai miti come Fausto Coppi e Gino Bartali a stelle incontrastati come Eddy Merckx, Bernard Hinaut, Jacques Anquetil, Miguel Indurain, Marco Pantani fino agli ultimi Campioni ...

Calcio : Oratorio cup - Tutti i vincitori : ANSA, - ROMA, 23 APR - E' stata una grande festa di sport, quella che ha animato per due giorni il Centro sportivo Torraccia, a Roma, che ha ospitato le fasi finali della 13/a edizione della Oratorio cup 2017/18, evento calcistico organizzato dal ...

Calcio : Oratorio cup - Tutti i vincitori : ANSA, - ROMA, 23 APR - E' stata una grande festa di sport, quella che ha animato per due giorni il Centro sportivo Torraccia, a Roma, che ha ospitato le fasi finali della 13/a edizione della Oratorio cup 2017/18, evento calcistico organizzato dal ...

Le foto più belle dell'anno sono di tre italiani. Tutti i vincitori del Sony 2018 : fotografo dell'anno è Alys Tomlinson con una serie sui luoghi di pellegrinaggio. Tutte le immagini dal concorso di fotografia più grande del mondo

L'Isola dei Famosi : Tutti i vincitori dal 2003 al 2017 (video) : tutti i vincitori dell'#isola dei Famosi dal 2003 al 2017.#BestOf #VeryNormalTRASH pic.twitter.com/z1dcUHAN0Y — LALLERO (@SeeLallero) 16 aprile 2018 Questa sera si mette la parola fine a quella che è stata l'edizione più movimentata di sempre per L'Isola dei Famosi, fra scandali del canna-gate, presunti tradimenti, liti, ed amori sbocciati non ci siamo fatti mancare nulla.Nel ciclo delL'Isola dei Famosi, da quando il reality show è arrivato in ...

Ipotesi governo di Tutti - Pd : “Disponibili al confronto ma non con i vincitori” : Ipotesi governo di tutti, Pd: “Disponibili al confronto ma non con i vincitori” Guerini spiega la linea del partito: “Aperti al confronto con il presidente incaricato, se ci sarà, non a un governo con chi ha vinto il 4 marzo”. Martina: “Bene il rinvio dell’assemblea, io mi candido” Continua a leggere

Tutti i vincitori degli Onstage Awards 2018 da Tiziano Ferro a Vasco Rossi e Riki : Sono stati annunciati i vincitori degli Onstage Awards 2018. Tiziano Ferro ha trionfato in ben tre categorie: Artista Maschile, Miglior Tour e Inno Live dell’Anno (con il brano Lento/Veloce). L'artista di Latina ha ringraziato i fan sui social per il sostegno con queste parole: "Pienone! Ma così mi prende un colpo! Questo mi spinge a fare meglio, a non mollare, ad andare avanti. Conta molto per me, grazie! Tiziano" Tiziano Ferro ha superato i ...

Tutti i vincitori dei Kid’s Choice Awards 2018 - da Riki a Ed Sheeran e Demi Lovato : Sono stati annunciati i vincitori dei Kid's Choice Awards 2018 che si sono tenuti nella notte tra il 24 e il 25 marzo in America. Tra i cantanti internazionali premiati spiccano i nomi di Demi Lovato e di Shawn Mendes mentre tra i gruppi musicali è stato premiato quello delle Fifth Harmony. Anche il cantautore inglese Ed Sheeran si è aggiudicato un premio. Sua è la miglior canzone dell'anno, ovvero Shape Of You. Tra i vincitori dei Kid's ...

David di Donatello - Tutti i vincitori : ROMA - Sbanca il musical partenopeo ' Ammore e malavita ' e anche la grandezza mite di Steven Spielberg che, ricevendo il David alla carriera, incanta tutti agli studi De Paolis dicendosi 'onorato', ...