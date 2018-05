huffingtonpost

: Foto ufficiale tra Fassone e la presidentessa Wen Xiaoting - AntoVitiello : Foto ufficiale tra Fassone e la presidentessa Wen Xiaoting - Analysestrategy : RT @HuffPostItalia: Le 3 foto ufficiale del matrimonio del Duca e la Duchessa di Sussex sono semplici e allegre come loro - CarottiEnzo1 : Le 3 foto ufficiale del matrimonio del Duca e la Duchessa di Sussex sono semplici e allegre come loro -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Finalmente c'è anche la. Eun sogno come tutte le altre.state scattate nel Green Drawing Room del Castello di Windsor subito dopo che gli sposi siimbarcati in una processione dopo la loro bellissima cerimonia sabato pomeriggio.state rilasciate tre, con una che mostra solo il nuovoe ladie una seconda coppia felice con le loro damigelle e i loro paggetti.The Duke and Duchess ofhave released three official photographs from their Wedding day.These photographs were taken by photographer Alexi Lubomirski at Windsor Castle, following the carriage procession. #RoyalWeddingpic.twitter.com/WBim9EkI4D— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 21, 2018