6° anniversario del terremoto in Emilia-Romagna | geologi | incrementare la sicurezza

6° anniversario terremoto Emilia Romagna - i geologi : incrementare la sicurezza sismica delle abitazioni : Nel maggio 2012 una serie di eventi sismici ha colpito la Pianura Padana centrale includendo, oltre alla bassa pianura Emiliana e l’Alto Polesine, anche il territorio mantovano causando la morte di 27 persone. “Il terremoto ha generato, come sempre purtroppo accade, vittime e danni di carattere economico ad attività e strutture, ma in quest’occasione, oltre alla tragica e consueta sequenza di effetti, il terremoto ha evidenziato nuovi ...

L'Università di Pisa ricorda il 170° anniversario della battaglia risorgimentale di Curtatone e Montanara : Pisa Due conferenze introduttive, una mostra e un convegno, una rassegna cinematografica, spettacoli e lezioni in prosa, che si aggiungono a un'edizione speciale della regata Pisa-Pavia. È ricco e articolato il calendario di iniziative che L'Università di Pisa dedica al 170° anniversario ...

Quarantesimo anniversario della legge Basaglia : eredità e nuove prospettive : "Il 13 maggio di quarant'anni fa il Parlamento italiano approvò una riforma fortemente innovativa - nota come "legge Basaglia" - che modificò la concezione e i criteri dell'assistenza psichiatrica, superando la logica di mera custodia dei manicomi. Si tratta di norme che hanno collocato l'Italia in posizione d'avanguardia e, ancora oggi, costituiscono un motivo d'orgoglio per la nostra cultura e la nostra civiltà". Lo scrive il presidente Sergio ...

Quinto anniversario del lancio della "Belt and Road" : la Cina ha conseguito risultati fruttuosi : Si tratta di accordi che interessano numerosi ambiti di cooperazione, tra cui: infrastrutture, capacità produttiva, investimenti, economia e commercio, finanza, scienza e tecnologia e società. La ...

Overwatch : annunciate le date per i festeggiamenti del secondo anniversario : Blizzard e il team di Overwatch festeggiano il secondo anniversario del gioco! Dal 22 maggio fino al 12 giugno i giocatori possono connettersi a Overwatch su PC, PlayStation e Xbox One per provare l'ultimo evento di gioco.Overwatch: anniversario introdurrà nuovi contenuti, tra cui più di 50 oggetti cosmetici inediti, e la nuova mappa Deathmatch: Petra! Inoltre, l'evento includerà tutti i passati oggetti cosmetici stagionali, oltre ad alcune ...

Cina : commemorazione del decimo anniversario del sisma che ha colpito Wenchuan : I dati pubblicati dall'Ufficio di Statistica della provincia del Sichuan dimostrano che nell'ultimo decennio, il ritmo di crescita dell'economia delle aree colpite dal disastro è stato sempre ...

Teatro della Pergola - Cardin festeggia il 70esimo anniversario della carriera con Dorian Gray : ... mentre la regia è di Emanuele Gamba, che negli anni ha inanellato collaborazioni con Dario Fo, Bob Wilson, Micha Van Hoecke, Jonathan Miller, fino a firmare la regia di apprezzatissimi spettacoli di ...

Xi Jinping - messaggio al Convegno internazionale sul decimo anniversario del sisma di Wenchuan : ...del sisma di Wenchuan e che sotto la guida solida del Partito Comunista Cinese i lavori di ricostruzione della zona sinistrata dal sisma hanno ottenuto il successo e l'attenzione del mondo. Questo ha ...

Grande Fratello - Simone non lo sa - ma ecco che ha fatto Stefania Pezzopane il giorno del loro anniversario : Tra i concorrenti poco Nip del Grande Fratello di Barbara D’Urso c’è anche Simone Coccia Colaiuta. Non che sia proprio un personaggio famoso in tutto il mondo, ma nel suo piccolo sono anni che fa parlare di sé soprattutto per via della sua relazione con la parlamentare Stefania Pezzopane, già senatrice ed ex presidente della provincia de L’Aquila. Una storia d’amore che, a prescindere dall’avventura di lui ...

Nuovo marchio per Veronafiere - nel 120° anniversario della sua creazione - 1898-2018 - . Una "V" a cinque colori fa ricordare elementi e ... : Un marchio moderno, che parla e che, pensiamo, è anche segno d'innovazione e di conferma della volontà di Veronafiere d'essere sempre più al servizio dell'economia veronese e nazionale. Pierantonio ...

Cronaca. Ricordato il 20° anniversario della tragica morte di tre giovani Carabinieri di Savio : Domenica 6 Maggio 2018 Ieri sabato 5 maggio nella Chiesa di 'San Severo Vescovo' di Savio di Ravenna è stata celebrata la messa in ricordo dei giovani Carabinieri Stefano Piccioni, 22enne di Perugia, ...

A Roma le celebrazioni per 157esimo anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano : Sono iniziate questa mattina con la deposizione di una corona d'alloro al Sacrario dei Caduti nel cortile d'onore di Palazzo Esercito, le celebrazioni per il 157° anniversario della costituzione dell'...

Esercito : a Padova celebrato il 157/mo anniversario della costituzione : Padova, 4 mag. (AdnKronos) – E’ stato celebrato oggi nella caserma Salomone il 157° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano. Con il simbolico taglio del nastro da parte del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia e del Comandante del Comando Forze Operative Nord (COMFOPNORD), Generale di Corpo d’Armata Paolo Serra, si è aperta la ‘Cittadella Militare” allestita per l’occasione con ...

Esercito : a Padova celebrato il 157/mo anniversario della costituzione (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il COMFOPNORD costituitosi a Padova il 1° ottobre 2016 per soppressione del 1° Comando Forze di Difesa (Vittorio Veneto) del Comando Militare Esercito Veneto (Padova) del Comando Logistico Nord (Padova) è un alto Comando dell’Esercito alle dirette dipendenze del Capo di S