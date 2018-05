Pd | Renzi tenta di evitare la scissione | non lasciamo l' opposizione al Cav

E sul governo nel Pd si tenta il 'Renzicidio'. Marcucci blinda il no al M5s ma Martina e i non-Renziani ottengono l'assemblea ad aprile : "Il Pd, coerentemente con le decisioni assunte in direzione, dirà al presidente Mattarella che non siamo disponibili ad alcun governo che abbia Di Maio o Salvini come premier. La proposta del leader 5 stelle è ovviamente irricevibile". Un minuto dopo le aperture di Luigi Di Maio ad un governo anche con il Pd, il capogruppo Dem a Palazzo Madama, il renziano Andrea Marcucci, si affretta a blindare la linea.Alla vigilia delle ...