Ha chiesto di volersi sposare | il padre con i fratelli gli cavano gli occhi

(Di giovedì 17 maggio 2018) Un dramma è accaduto in Pakistan, e fa riflettere su quanto l'integralismo sia ancora discorso lontano, purtroppo, per queste popolazioni in cui vige il volere e l'assoluto potere del capo famiglia, che decide a nome dei figli e della moglie. Il ragazzo aveva una relazione con una giovane Il ragazzo, Abdul Baqi, di soli 22 anni, che abita nel villaggio di Nasirabad, nella provincia del Balochistan in Pakistan, immensamente felice per aver trovato la ragazza con cui dividere la vita, innamorato e fiducioso VIDEOnel parere dei familiari, ha domandato loro l'autorizzazione per chiederla in moglie. Abdul stava gia' frequentando questa ragazza, e molto probabilmente ha atteso il momento giusto per avanzare questa richiesta, quando si è sentito sicuro della sua scelta. Pare che però iled i suoifossero contrari a questa unione, tanto da usare, per impedirgli di ...