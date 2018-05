Inter | ecco l' acquisto più importante | deve sfatare una ' maledizione'

Ecco il nuovo Mondiale per club - un ‘Torneo dei sogni’ con Juventus - Inter e Milan : in arrivo sfide stellari [I DETTAGLI] : Il nuovo Mondiale per club che potrebbe essere ribattezzato come “Torneo dei sogni” preannuncia grande spettacolo, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la competizione verrà presentata al Consiglio Fifa con l’obiettivo di incassare ben tre miliardi di dollari da distribuire ai club. Il torneo andrà in scena ogni 4 anni e nella seconda metà di giugno, per quanto riguarda i club italiani dovrebbe toccare a Inter, ...

Tennis - Internazionali : ecco Shapovalov e la Sharapova : ... talento canadese nel miglior momento della sua carriera: esattamente un mese fa ha compiuto 19 anni, oggi è numero 29 del mondo, il suo best ranking, e a Madrid la scorsa settimana ha raggiunto la ...

Calciomercato Inter - non solo la difesa : ecco i possibili colpi a centrocampo : Calciomercato Inter – L’Inter si gioca la stagione nello scontro diretto per la Champions League contro la Lazio, un solo risultato a disposizione per la squadra di Luciano Spalletti che deve ottenere i tre punti per conquistare la qualificazione, passo fondamentale per programmare al meglio il futuro. Nel frattempo si sta programmando la prossima stagione, già chiusi tre colpi, si tratta di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, ...

Ecco il nuovo Mondiale per Club : prima edizione a inviti con Juve - Inter e Milan : È pronto a nascere il nuovo Mondiale per Club targato Infantino. E, tra le novità, c'è che la prima edizione sarà a inviti. L'articolo Ecco il nuovo Mondiale per Club: prima edizione a inviti con Juve, Inter e Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dalla Spagna : l'Inter ha deciso - ecco quale sarà il futuro di Joao Cancelo Video : l'Inter si appresta a giocare una vera e propria finale contro la Lazio nell'ultima giornata di campionato, domenica alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Una sfida decisiva per la qualificazione in Champions League, dove la squadra di Luciano Spalletti è chiamata a vincere per raggiungere i biancocelesti in classifica a 72 punti e superarli in virtù degli scontri diretti, visto che nella gara di andata giocata al Meazza il risultato fu di ...

Internazionali tennis Roma 2018 - Rafa Nadal : 'Ecco i tre segreti per diventare un campione' : Lo scettro di numero uno al mondo ceduto a Federer dopo Madrid ha indispettito non poco Nadal. Fortuna per Rafa, adesso arriva Roma per rifarsi immediatamente. Sette vittorie agli Internazionali d'Italia, una storia che può ...

Indonesia - attacco suicida a bordo di due moto. Ecco il momento in cui un’Intera famiglia si fa esplodere : Quattro kamikaze si sono fatti esplodere a bordo di due moto di fronte al commissariato di Surabaya, la seconda città più popolosa dell’Indonesia. Le vittime, suicide, facevano parte della stessa famiglia, mentre una bambina di otto anni che era con loro si è salvata ed è stata portata in ospedale. Dieci persone, tra cui quattro agenti, sono state ferite. Domenica 13 maggio la città era stata scossa da una serie di attentati che avevano ...

Lazio-Inter - De Vrij out? Ecco la decisione di Inzaghi destinata a fare discutere : Lazio-Inter, De Vrij out? L’ultima giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni soprattutto per la Champions League, clamorosa debacle dell’Inter davanti al pubblico amico contro il Sassuolo mentre la Lazio ha fallito il match point in trasferta contro il Crotone, solo un pareggio per la squadra di Simone Inzaghi. Adesso ad una giornata dal termine i punti di differenza sono tre, due risultati su tre a ...

Inter-Sassuolo streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Inter-Sassuolo streaming, ecco dove guardare la diretta della partita – Continua il programma della 37^ giornata del campionato di Serie A, importante gara quella tra Inter e Sassuolo con la squadra di Spalletti in lotta per la qualificazione in Champions League. Nel match di Serie A si affronteranno Inter e Sassuolo in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda invece lo ...

Berlusconi - dal mercato pubblicitario alle torri di trasmissione ecco gli Interessi dell’ex premier nella partita del governo : Innanzitutto le televisioni, ma non solo. Gli interessi economico-finanziari di Silvio Berlusconi e della sua famiglia sono molteplici e, da sempre, molto ben presidiati. Se appare scontato che una modifica della legge Gasparri, i cui tetti pubblicitari vennero costruiti su misura proprio per favorire Mediaset, avrebbe un impatto diretto e immediato sul gruppo, non bisogna credere che rivestano minore importanza partite quali il rinnovo del ...

WhatsApp - ecco un nuovo e Interessante aggiornamento Video : 6 Per poter essere sempre sulla cresta dell'onda, le applicazioni necessitano sempre di avere aggiornamenti disponibili [Video]a cui far riferimento. WhatsApp, proprio per la sua altissima popolarita', non è esente da questo meccanismo. Infatti, la famosa applicazione di messaggistica istantanea ha il primato per maggior numero di aggiornamenti fra le altre applicazioni: almeno tre o quattro aggiornamenti nell'arco di un ...

Hypergun : ecco un Interessante trailer dello shooter roguelite in stile Far Cry 3 : Blood Dragon : Hypergun è uno shooter roguelite dall'estetica e dai suoni che richiamano a gran voce gli anni 80, riporta VG247.Realizzato da NVYVE Studios, lo stesso team dietro a P.A.M.E.L.A., Hypergun è un progetto molto diverso da quest'ultimo come possiamo ben evincere dal trailer.In Hypergun giocheremo nei panni di Dewey Owens, uno stagista di DevTech Labs che deve utilizzare l'arma più potente della compagnia: l'Hypergun, per eliminare gli alieni ...

Calciomercato Inter 2018-2019 - ecco i possibili obiettivi Video : Non è nemmeno finito questo campionato che gia' si parla con insistenza del [Video] Calciomercato 2018-2019 dell'Inter. I nerazzurri sono alle prese con una difficile rincorsa alla zona Champions League. Mancano solo due giornate e ci sono da recuperare due punti alla Lazio, magari anche attraverso lo scontro diretto in programma all'ultima giornata di Serie A. In attesa di capire se l'Inter giochera' o meno l'anno prossimo in Champions, i ...

Calciomercato - Inter e Roma all’assalto dell’Atalanta : ecco l’obiettivo : Il Calciomercato è già entrato nella fase calda, in particolar modo molto attiva l’Inter che nelle ultime ore ha chiuso il doppio colpo De Vrij-Asamoah. Guarda al futuro anche la Roma, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ obiettivo in comune dall’Atalanta, si tratta di Ilicic, autore di una stagione entusiasmante, da capire la volontà dell’Atalanta che ancora non ha stabilito una cifra per il cartellino. Sono ...