Gossip : Maria De Filippi mette in imbarazzo Emma Marrone - ecco perché : Maria De Filippi sembra divertirsi un mondo a rispolverare un Gossip scoppiato più di 6 anni fa negli studi di Amici: dopo aver ospitato nella stessa puntata Emma Marrone e Stefano De Martino, l'altra sera la conduttrice ha messo a confronto la salentina con l'altra protagonista di quel chiacchierato 'triangolo amoroso'. Sabato 12 maggio, infatti, è andato in scena su Canale 5 l'inedito duetto tra la cantante e Belen Rodriguez: le due, dopo ...

Uomini e Donne Gossip : Maria contro Giordano e difende Nilufar : Uomini e Donne gossip: Maria De Filippi contro Giordano, le parole per Nilufar Maria De Filippi a Uomini e Donne difende Nilufar Addati dopo una frase poco carina di Giordano Mazzocchi. Quest’ultimo ha chiesto con durezza alla tronista di stare zitta. Ma lei non ha di certo apprezzato il tono del corteggiatore, tanto che ha […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Maria contro Giordano e difende Nilufar proviene da gossip e Tv.

Mariana Falace Vs Patrizia Bonetti - “Vuole stare sulle copertine di Gossip” | GF 15 : Mariana Falace Vs Patrizia Bonetti: il GF 15 deciderà di fare incontrare le due protagoniste del reality? In queste ultime ore la modella di Volvera continua a dispensare pettegolezzi e malignità, prendendo di mira ancora una volta la gieffina bolognese eliminata lo scorso lunedì. Al GF 15 non mancano di certo i gossip, come quelli che Patrizia Bonetti cercherebbe con forza, secondo Mariana Falace. Nuova partner dell’ondata di confidenze ...

“C’è posta per te - quanti soldi a Belen e Iannone” : cifra stellare. Maria De Filippi ha invitato anche la coppia d’oro del Gossip nello show del sabato - ma solo ora escono gli altarini : il super cachet. Preparatevi a svenire… : C’è posta per te – Ballando con le stelle: la ‘guerra’ del sabato sera è iniziata. E Maria De Filippi, in occasione della prima del programma concorrente di Milly Carlucci, ha calato l’asso. O meglio, ha messo in campo l’artiglieria pesante: ha invitato Belen Rodriguez e Andrea Iannone per l’ottava puntata. Dopo aver accolto in studio ospiti del calibro di Gonzalo Higuaín, Clive Owen, Ermal Meta e ...

Gossip Uomini e donne : Maria De Filippi criticata dal pubblico - scopriamo perché Video : #Maria De Filippi presa di mira dal suo amatissimo pubblico: questo è quello che sta accadendo in queste settimane sui social network, una vera e propria 'sommossa' da parte dei fan di #Uomini e donne per una scelta alquanto discutibile della conduttrice. Come raccontano tutti i siti di #Gossip in queste ore, dunque, la moglie di Maurizio Costanzo [Video]sarebbe l'artefice di un siparietto che da qualche settimana va in onda nel Trono Over; il ...