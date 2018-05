Belen Rodriguez imita Emma Marrone | Amici 17 Video | Certo che tu la tocchi sempre

«Amici 17» : il clamoroso duetto di Belén Rodriguez ed Emma Marrone : Sono passati sei anni da quando, sul palco di Amici, Belén Rodriguez e Stefano De Martino uscivano allo scoperto, la passione esplosa sulla pista da ballo, gli sguardi complici fin dal primo momento. A contemplare quella sintonia, quell’amore ancora agli albori, un’Emma Marrone quasi incredula, fidanzata del ballerino e concorrente nella categoria Big. Uno scandalo che infiamma quell’edizione e che dà il via a una guerra fredda ...

A sorpresa il duetto di Belen Rodriguez ed Emma risolve la faida De Martino a colpi di trash : Il duetto di Belen Rodriguez ed Emma riporta alla luce l'atavica questione del tradimento di Stefano De Martino. La showgirl argentina, ospite del 6° serale, ha dovuto cimentarsi con una nuova prova di lip synch nel quale ha portato Amami della sua ex rivale. Il genio del male incarnato da Maria De Filippi ha quindi disposto che Belen Rodriguez scimmiottasse Emma con un'improbabile parrucca bionda, proprio di fronte alla diretta interessata ...

Paparazzi contro Belen Rodriguez : ‘Sputa nel piatto dove ha mangiato’ : “Ci ha usati quando le facevamo comodo”. Questa l’accusa che i Paparazzi rivolgono a Belen Rodriguez dopo l’acceso dibattito che la showgirl ha avuto recentemente con alcuni fotografi sotto casa sua a Milano e che è diventato virale sul web grazie a un video. La bella argentina, infatti, si era infuriata con loro perché – a detta sua – le starebbero rovinando la vita con la continua e ossessiva ingerenza nella ...

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona : Andrea Iannone rompe il silenzio : Fabrizio Corona incontra Belen: Andrea Iannone è geloso? L’ultimo incontro tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona ripreso dalle telecamere di Chi la settimana scorsa non ha fatto piacere ad Andrea Iannone, il quale si è sfogato su Instagram attraverso un enigmatico post. La showgirl argentina proprio nel medesimo servizio della rivista di Alfonso Signorini aveva sottolineato che il suo fidanzato era a conoscenza di tutti gli incontri che ...

Andrea Iannone furioso con Belen Rodriguez Video : Andrea Iannone, dopo l’incontro tra Belen Rodriguez [Video] e Fabrizio Corona, sarebbe andato su tutte le furie. Secondo quanto si apprende dalla rivista di cronaca rosa diretta da Alfonso Signorini, il pilota della MotoGP non si sarebbe arrabbiato soltanto a causa dell’incontro ma anche per le foto pubblicate, in cui appare la sua compagna avvinghiata al suo ex fidanzato. Per chi se lo fosse dimenticato, l’incontro tra i due ex fidanzati è ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone/ Festa per il trionfo del pilota : baci passionali e siparietti bollenti : Belen Rodriguez e Andrea Iannone dopo il terzo posto del pilota di MotoGip: Festa e passione a bordo pista, baci infuocati e siparietti bollenti anche sui social.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:16:00 GMT)

Belen Rodriguez fuori di testa per i paparazzi : “Mi state rovinando la vita” - mica come la Hunziker che “va in depressione se non ha i paparazzi fuori” : Belen Rodriguez, Michelle Hunziker Nel suo ennesimo scontro con i paparazzi, che per lavoro non le danno tregua, Belen Rodriguez ha perso nel staffe. E nella sfuriata che ne è seguita ci è finita in mezzo – suo malgrado – anche Michelle Hunziker. “Lei va in depressione se non ha i paparazzi fuori, lei c’ha sempre il sorriso” ha sbottato la showgirl argentina quando qualcuno le ha fatto notare il diverso ...