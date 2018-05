Roma | Libera contro nuovo regolamento sui beni confiscati | “Impastato non avrebbe potuto

Bcc Roma : ok Assemblea a bilancio 2017 - nuovo Cda conferma Liberati presidente : Roma, 2 mag. (AdnKronos) - L’Assemblea dei soci della Bcc di Roma, tenutasi ieri presso la Fiera di Roma e in contemporanea all’Alta Forum di Campodarsego (Padova), alla presenza di più 5.000, ha approvato il bilancio di esercizio 2017, chiuso con un utile di 21,1 milioni di euro, oltre 7,3 miliardi

Bcc Roma : ok Assemblea a bilancio 2017 - nuovo Cda conferma Liberati presidente (2) : (AdnKronos) - Bcc di Roma dispone oggi di una rete di 182 agenzie e di 21 sportelli di tesoreria a domicilio, e conta 1.500 dipendenti, oltre 33.000 soci e 370.000 clienti, in gran parte famiglie e piccole imprese, oltre che PA ed Enti. Al 31 dicembre 2017 la Banca ha realizzato impieghi per finanzi

Imperiapost L'informazione libera della tua città ARomaTICA : GRANDE SUCCESSO A DIANO MARINA PER LA KERMESSE DEDICATA A BASILICO - ERBE E ... : ... la passeggiata tra i sentieri di DIANO San Pietro , 35 partecipanti, , le visite guidate di DIANO Castello, le escursioni al Pizzo d'Evigno, i vari laboratori, gli spettacoli e così via. Molto ...

Roma - a giugno parte il progetto #ViaLibera : 24km di strade pedonali : Roma, a giugno parte il progetto #ViaLibera: 24km di strade pedonali Dal Colosseo a Prati, dall’Appia Antica a via Labicana, da via XX Settembre a via Tiburtina: una volta al mese alcune delle vie più famose della Capitale saranno off limits a scooter e auto. "Sarà una giornata di festa" dice la sindaca ...

Roma - a giugno parte il progetto #ViaLibera : 24km di strade pedonali : Roma, a giugno parte il progetto #ViaLibera: 24km di strade pedonali Dal Colosseo a Prati, dall’Appia Antica a via Labicana, da via XX Settembre a via Tiburtina: una volta al mese alcune delle vie più famose della Capitale saranno off limits a scooter e auto. "Sarà una giornata di festa" dice la sindaca ...

Roma - a giugno parte il progetto #ViaLibera : 24km di strade pedonali : Roma, a giugno parte il progetto #ViaLibera: 24km di strade pedonali Dal Colosseo a Prati, dall’Appia Antica a via Labicana, da via XX Settembre a via Tiburtina: una volta al mese alcune delle vie più famose della Capitale saranno off limits a scooter e auto. "Sarà una giornata di festa" dice la sindaca ...

Roma - a giugno parte il progetto #ViaLibera : 24km di strade pedonali : Roma, a giugno parte il progetto #ViaLibera: 24km di strade pedonali Dal Colosseo a Prati, dall’Appia Antica a via Labicana, da via XX Settembre a via Tiburtina: una volta al mese alcune delle vie più famose della Capitale saranno off limits a scooter e auto. "Sarà una giornata di festa" dice la sindaca ...

Roma - a giugno parte il progetto #ViaLibera : 24km di strade pedonali : Roma, a giugno parte il progetto #ViaLibera: 24km di strade pedonali Dal Colosseo a Prati, dall’Appia Antica a via Labicana, da via XX Settembre a via Tiburtina: una volta al mese alcune delle vie più famose della Capitale saranno off limits a scooter e auto. "Sarà una giornata di festa" dice la sindaca ...

Roma - a giugno parte il progetto #ViaLibera : 24km di strade pedonali - : Dal Colosseo a Prati, dall'Appia Antica a via Labicana, da via XX Settembre a via Tiburtina: una volta al mese alcune delle vie più famose della Capitale saranno off limits a scooter e auto. "Sarà una ...

Maltempo : deliberato lo stato di emergenza per le province di Emilia Romagna e Marche : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle ripetute e persistenti avversita’ atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni Comuni delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Forli’ Cesena e di Rimini, nei territori montani e collinari delle province di Piacenza e di ...

25 aprile - il rabbino capo di Roma : 'Ebrei dalla parte della festa di liberazione' : E nel nostro Paese che succede? 'In Italia- dice ancora Di Segni- ci sono dei movimenti migratori di ebrei, ma sono abbastanza contenuti e non sono di natura politica, piuttosto nascono da altre ...

GP Liberazione 2018 : sulle strade di Roma il Mondiale di Primavera per gli Under 23 : Mercoledì 25 aprile, in scena nel tradizionale circuito delle Terme di Caracalla, nel fantastico scenario della Capitale, il GP Liberazione. L’ormai rinominato “Mondiale di Primavera” per gli Under 23 vede in scena ovviamente tutte le migliori squadre italiane, oltre alle selezioni nazionali di Slovenia, Gran Bretagna, Romania e Russia oltre squadre di club provenienti da Francia, Svizzera e Gran Bretagna. Nell’albo d’oro presenti tantissimi ...

25 aprile - Anniversario della Liberazione d'Italia/ Resistenza : cortei e manifestazioni - festa Anpi a Roma : 25 aprile, Anniversario della Liberazione d'Italia: in programma in tutta Italia cortei e manifestazioni per celebrare la Resistenza, festa Anpi a Roma(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 11:46:00 GMT)

Imperiapost L'informazione libera della tua città DIANO MARINA : DAL 28 APRILE AL 1 MAGGIO TORNA 'ARomaTICA' - LA MANIFESTAZIONE DEDICATA ALLE ... : ... menù stellati, aperitivi e snack a tema, visite guidate, trenino con escursioni nell'entroterra, gite in mar e e attività legate al Santuario dei Cetacei, spettacoli serali, e il raduno ...