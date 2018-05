10 05 2018 - Salvatore kung-fu rivive nelle pagine del libro di suo figlio

primonumero

: Vincenzo Salemme, Salvatore Esposito, il ritorno di Memo Remigi, le storie di caporalato sulla Pontina, spiegoni, n… - welikeduel : Vincenzo Salemme, Salvatore Esposito, il ritorno di Memo Remigi, le storie di caporalato sulla Pontina, spiegoni, n… - mecca_salvatore : RT @fattoquotidiano: Governo, Di Maio: “Passo indietro di Berlusconi importante. Ora al lavoro con Salvini, ma ci vorranno più di 24 ore” h… - ILGalgano : ?? (via “Less is more. Sull'arte di non avere niente” di Salvatore La Porta (il Saggiatore, 2018) | Irma... -

(Di giovedì 10 maggio 2018) «E' stata una figura importantissima che ha contribuito a far conoscere questo sport non solo in Italia ma nel mondo . Un manuale diverso da tutti gli altri, poiché la disciplina delle arti marziali ...