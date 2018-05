“Oggi sposi” Ma sotto al manifesto… che roba! Avete presente il classico volantino che

caffeinamagazine

(Di martedì 8 maggio 2018) Ah, il matrimonio. Quel giorno in cui tutto, ma proprio tutto, dovrebbe essere perfetto e invece, destino crudele, non va tutto secondo i piani. Poi, certo, ci sono i casi limite. Quelli in cui non solo non si arriva nemmeno lontanamente alla perfezione, ma si rischia il disastro totale. E badate bene: non stiamo parlando di bomboniere mai arrivate, vestito della sposa strappato o, lavorando di fantasia, catering annullato o prete con l’influenza a 40. Sciocchezzuole in confronto a quanto stiamo per raccontarvi. Una roba molto, ma molto più pesante. È una storia di quelle che finiscono subito sulla bocca di tutti e che, adesso, nell’era di internet e dei social network, arrivano davvero in ogni dove. E questo è il motivo per cui ne stiamo parlando anche noi. Intanto dove siamo. In Italia, in un paesino non meglio specificato in provincia di Lecce. Come riporta Il ...