Il clima influenzato dall’orbita terrestre | ecco cosa ci aspetta

(Di lunedì 7 maggio 2018) Ilsulla Terra èdalle periodiche variazioni dell’orbita, la prova è da ricercarsi in antichi sedimenti risalenti ad oltre 200 milioni di anni fa e ritrovati nel cuore del deserto dell’Arizona. L’orbita della Terra, ogni 405.000 anni diventa un po’ più ellittica a causa dell’attrazione gravitazionale esercitata dal pianeta più vicino, Venere, e da Giove. Descritti sulla rivista dell’Accademia americana delle scienze (Pnas) da un gruppo di ricerca coordinato dalla Rutgers University del New Jersey, i sedimenti trovati nelle rocce potranno essere usati come un ‘orologio geologico’ per ricalcolare con maggiore precisione la storia del nostro pianeta e delle sue forme di vita. “Si tratta di un risultato sorprendente – spiega il primo autore dello studio, Dennis V. Kent – perché questo lungo ciclo, ...