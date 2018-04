Roma | all' Ama è boom di malattie | in seicento ogni giorno a casa

Roma-Liverpool - le probabili formazioni : Edin Dzeko guida i giallorossi alla rimonta contro lo spauracchio Salah : La notte che tutti i tifosi della Roma stanno aspettando sta finalmente arrivando. Mercoledì alle ore 20.45, infatti, sarà di nuovo Roma-Liverpool come nel 1984. In quella occasione si trattava addirittura della finale dell’allora Coppa dei Campioni, mentre stavolta sarà il ritorno delle semifinali. Una occasione per “vendicare” sportivamente quella sconfitta bruciante e per portare i giallorossi di mister Eusebio Di Francesco ...

Milano - in mille per ricordare Ramelli e Pedenovi : saluto Romano davanti alla lapide : Poco più di un migliaio di persone si sono riunite in viale Argonne, a Milano, per commemorare Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi, i due militanti di destra uccisi rispettivamente nel 1975 e nel 1976 ...

Commemorazione - saluto Romano davanti alla lapide di Ramelli / FOTO : Milano, 29 aprile 2018 - Una folla di militanti di destra ha preso parte alla manifestazione per l'anniversario della morte di Sergio Ramelli , militante del Fronte della Gioventù ucciso non ancora ...

Scottati dalla Raggi - i dem Romani scettici sull'accordo Pd-M5S : La lupa di ligustro scruta dal piedistallo di piazza Venezia i turisti che si godono la primavera romana. La siepe, "omaggio" dell'amministrazione capitolina alla città, così l'ha definita il consigliere comunale Daniele Diaco, arriva all'inizio della stagione migliore per Roma. La primavera, che fa venir voglia di passeggiare per i parchi in maniche di camicia, sedendosi all'ombra dei pini. Dopotutto la Capitale targata 5 Stelle ...

Bimba figlia di due padri registrata per la prima volta all'anagrafe di Roma

Torino-Lazio alle 20.45 La Diretta Inzaghi all'inseguimento della Roma : La partita tra Torino e Lazio chiude il programma della 35esima giornata di Serie A nel posticipo della domenica sera: i granata hanno 47 punti, occupano la decima posizione in classifica e puntano a ...

Tornelli a Venezia - centri sociali rimuovono quello di piazzale Roma dopo un solo giorno : “Non si mettono i cancelli alla città” : Una trentina di giovani, in gran parte attivisti dei centri sociali, ha rimosso uno dei due varchi che il Comune di Venezia aveva posto ieri, sabato 28 aprile, per regolamentare l’afflusso di turisti nel ponte ‘caldo’ del primo maggio. Si tratta del tornello ai piedi del Ponte di Calatrava, a piazzale Roma. “Non c’entrano con controllo del turismo, non si mettono cancelli ad una città” ha detto Tommaso ...

Roma - Pallotta : “calcio non è questione di vita o di morte - vicini a Sean Cox” : “I nostri tifosi sono fantastici, i migliori del mondo, ed è assolutamente deprimente che una minoranza di perfetti imbecilli rovinino l’immagine di tutti. Sono molto triste per Roma e per la Roma che vedono la propria immagine rovinata e calpestata in questo modo. Il calcio non è questione di vita o di morte, i miei pensieri sono per Sean Cox”. Così il presidente della Roma, James Pallotta, in riferimento agli incidenti ...

Chievo - l'allenatore Maran verso l'esonero dopo la sconfitta contro la Roma : Il Chievo va verso l'esonero del tecnico Rolando Maran, dopo la pesante sconfitta ieri per 4-1 con la Roma, che mette i gialloblù in piena lotta salvezza. La società del presidente Campedelli non ha ...

Roma - assalto ai cassonetti gialli tra vandali e ladri di vestiti : Sono tornati in strada con la loro forma squadrata e l'indistinguibile colore che fu: quel giallo-canarino che permette un loro riconoscimento a metri di distanza. Come degli abbagli tra il grigio ...

Tenta di sgozzare la moglie poi si uccide lanciandosi dal balcone alle porte di Roma. Lei è grave : Tragedia della follia all'alba alle porte di Roma. Un commercialista di 38 anni, al culmine di una lite violenta, ha Tentato di sgozzare la moglie e poi si è totlto la vita lanciandosi dal balcone ...

Figlia di due padri registrata all?anagrafe i Roma : è la prima volta : Il comune di Roma riconosce due papà per una bimba. La svolta dopo una sentenza della corte d'appello di Roma. A darne notizia l'avvocato Alexander Schuster, il cui studio ha seguito...

