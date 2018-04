1 maggio | Anas | anche sicurezza stradale protagonista a concerto

meteoweb.eu

(Di lunedì 30 aprile 2018) Roma, 30 apr. (AdnKronos) – Quest’anno il tradizionale appuntamento deldel Primoa Roma vedràla. Infatti, salirà sul palco di piazza San Giovanni Giorgio Baldari che con il brano ‘La Strada è di tutti’ ha vinto il contest musicale #buonmotivo, organizzato danell’ambito dell’omonima campagna sulla. La campagna #buonmotivo promossa, dae dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con la Polizia di Stato, sensibilizza gli utenti della strada sulle situazioni di pericolo che possono venirsi a creare, per se stessi e per gli altri, quando non si rispettano le regole. Sulla strada non siamo mai da soli: c’è sempre un #buonmotivo per essere responsabili. E sono proprio ‘gli altri” i veri protagonisti della campagna. Si tratta ...