ARS | PROTESTE DISABILI E PRECARI DOPO OK AL BILANCIO Sicilia | Finanziaria | Miccichè

Proteste studentesche in Francia : se ribellARSi è giusto : Dopo gli eventi della facoltà di diritto di Montpellier, lo scorso 22 marzo, la protesta degli studenti contro la legge Vidal, più nota come legge ORE, (Orientation et Réussite des étudiants) si è estesa in tutta Francia. A Parigi, uno dei principali campus dell’università Sorbonne è occupato da ormai tre settimane. La legge ORE, promulgata l'8 marzo dal presidente Emmanuel Macron, prevede nuovi criteri di selezione all’università e di fatto ...