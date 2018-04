“Assurdo” Pietro Pacciani | è successo al suo cadavere Dopo decenni | si torna a parlare

caffeinamagazine

(Di giovedì 26 aprile 2018) Vent’anni fa la morte di. Era il 22 febbraio 1998 quando il contadino di Mercatale, principale indiziato per i delitti del mostro di Firenze, venne stroncato da un infarto nella sua casa. Una morte che in molti, per le dinamiche, giudicarono senza troppo fondamento sospetta e che si portò via l’uomo e tutto il suo carico di misteri. Sì perché a distanza di tanto tempo resta le sensazione che quello del mostro di Firenze sia un caso sul quale non sia stata fatta piena luce. Troppe le zone d’ombra, le contraddizioni, le modalità d’azione del serial killer poco consone a un gruppo di contadini toscani senza nessuna conoscenza medica. Un mistero in piena regola. Come quello che sta succedendo nel cimitero doveriposa. Scrive la Nazione infatti che qualcuno vorrebbe rubare le ossa di. I resti del presunto mostro di Firenze infatti non ...