Wind | nuova All Inclusive a tempo per sfidare Vodafone e Tim che rispondono

Wind festeggia il doppio ponte con una nuova offerta speciale per alcuni nuovi clienti : In occasione dell'imminente doppio ponte del 25 aprile e primo maggio, Wind lancia un'offerta per attirare nuovi clienti, provenienti da alcuni operatori concorrenti. L'articolo Wind festeggia il doppio ponte con una nuova offerta speciale per alcuni nuovi clienti proviene da TuttoAndroid.

Windows 10 Lean : spunta il nome di una nuova edizione di Windows 10 : La build 17650 appartenente al ramo Redstone 5 e rilasciata di recente per gli utenti Insider nel canale Skip Ahead sembra portare alcune novità nascoste e non annunciate ufficialmente. L’utente Twitter Lucas, da tempo famoso per i suoi rumor, ha pubblicato in un tweet alcuni screenshot riguardanti una particolare e nuova edizione di Windows 10. Nella schermata d’installazione, oltre ad apparire le classiche varianti Pro e Home, si ...

L’app ufficiale di Instagram è nuovamente disponibile per Windows 10 Mobile : [Aggiornamento2 18/04/2018] Instagram è ritornato a tutti gli effetti disponibile per Windows 10 Mobile: [Aggiornamento1 17/04/2018] Instagram ha ricevuto nelle ultime ore un nuovo aggiornamento per Windows 10 Mobile che, sebbene non porti nessuna novità, ha reso l’app indicizzata anche dal Microsoft Store Mobile. Tuttavia resta ancora non disponibile per gli smartphone (e quindi non è possibile installarla) in quanto non compatibile con ...

Wind TRE A MILANO/ Attiva la nuova rete unica mobile : i vantaggi per gli utenti : WIND Tre a MILANO: è Attiva da oggi la nuova rete unica mobile. Una svolta non solo formale, diversi i vantaggi per gli utenti: l'ad, "nostra leadership nel soddisfare gli utenti"(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 12:02:00 GMT)

Wind Tre annuncia la nuova rete unica a Milano : Wind Tre annuncia la nascita della rete unica a Milano, per garantire una connessione più veloce, una copertura migliore e più in generale una maggiore qualità dei servizi. L'articolo Wind Tre annuncia la nuova rete unica a Milano proviene da TuttoAndroid.

Wind Smart 7+ Double è la nuova offerta winback di Wind a soli 7 euro al mese : Wind lancia una nuova campagna winback, riservata a un target selezionato di ex clienti che dall'11 al 17 aprile potranno attivare Wind Smart 7+ Double a 7 euro al mese. L'articolo Wind Smart 7+ Double è la nuova offerta winback di Wind a soli 7 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Windows 10 Spring Creators Update : disponibile una nuova build Insider RTM : Se siete degli utenti Windows Insider iscritti a qualunque canale (Fast, Slow o Release Preview) e avete già installato Spring Creators Update, dovreste controllare gli aggiornamento in quanto Dona Sarkar ne ha appena rilasciato uno. Ci stiamo riferendo alla build 17133.73 che corregge pochi ma importanti bug e si vocifera (anzi, si spera) che sia finalmente la versione RTM, ovvero definitiva tutti gli effetti. Changelog Corretto un errore di ...

Wind Noi Tutti Unlimited 60+ : Nuova offerte per gli over 60 : Wind Noi Tutti Unlimited 60+ è la Nuova, ops la “rinominata” promozione di Wind destinata agli over 60 che permette di avere Minuti, SMS e GB in quantità con opzioni da abbinare da solo 1 euro Come Attivare Wind Noi Tutti Unlimited 60+ Noi Tutti Unlimited 60+ è una Nuova promozione di Wind o meglio, cambi […]

The Elder Scrolls Legends : annunciata la nuova espansione Le Casate di MorroWind : Il 28 marzo preparatevi a riscoprire la regione di Morrowind in The Elder Scrolls: Legends - Casate di Morrowind, la nuova espansione del popolare gioco di carte strategico nonché la più imponente dall'uscita di Eroi di Skyrim l'anno scorso. Avventurati nelle bizzarre lande di Vvardenfell e colleziona più di 140 nuove carte ispirate a The Elder Scrolls III: Morrowind e al relativo prequel Elder Scrolls: Online. Stringi alleanze con le cinque ...

Ci risiamo : AGCOM diffida nuovamente TIM - Vodafone - Wind Tre e Fastweb : AGCOM ha diffidato nuovamente alcuni operatori telefonici come TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb sempre a causa della fatturazione ogni 4 settimane: lenti ad adeguarsi e lenti a rimborsare gli utenti.I più informati sanno benissimo che entro la fine di aprile di quest’anno tutti gli operatori telefonici che hanno emesso fatture ogni 4 settimane, devono gioco forza tornare alla fatturazione mensile, secondo quanto stabilito dalla legge ...

La nuova patch di Final Fantasy XV Windows Edition risolve alcuni problemi di frame rate : Square Enix ha da poco reso disponibili la Royal Edition (per console) e la Windows Edition del suo apprezzato Final Fantasy XV ma, a quanto pare, alcuni utenti PC hanno riscontrato fastidiosi problemi legati al frame rate.In particolare, durante le evocazioni di un Astral, veniva richiesto di riavviare il gioco per normalizzare il frame rate. Proprio per risolvere il fastidioso problema, ecco che gli sviluppatori hanno Finalmente pubblicato una ...

Windows Defender : nuova protezione contro gli Spyware : Gli aggiornamenti di casa Microsoft, progettati per Windows Defender, hanno aggiunto dei nuovi protocolli di sicurezza contro Spyware Governativi. Microsoft Defender FinFisher, nello specifico, è uno Spyware utilizzato, soprattutto, da diverse agenzie governative per raccogliere informazioni di vario tipo. Il software malevolo è progettato e venduto dalla società Europea: Gamma Group, con una particolare codifica che lo rende molto strutturato e ...

“Addio Kate Middleton”. Fermi tutti - ecco la nuova reginetta di casa Windsor. 22 anni - bellissima - labbra carnose e lunghi capelli biondi : farà girare la testa a molti. E - infatti - i sudditi di sua maestà già impazziscono per lei : Da una parte Kate Middleton, l’amatissima duchessa di Cambridge in attesa del terzo pargolo. Dall’altra Meghan Markle che il prossimo 19 maggio entrerà a pieno diritto nella famiglia reale sposando il fratellino di William Harry. Se pensate che queste due donne siano destinate a litigarsi l’osso per il ruolo di prima donna d’Inghilterra allora vi sbagliate di grosso. Perché dietro ecco che spunta il terzo incomodo dal nome pensante. Si ...

Tutti gli aumeni delle rimodulazioni Wind dal 3 aprile : nuova spesa tariffe e opzioni : Le rimodulazioni Wind non si fermano. Dopo avervi fornito un piccolo anticipo dell'adeguamento delle tariffe dell'operatore arancione a seguito della fatturazione mensile, ecco che possiamo riportare quali opzioni vedranno modificato il loro importo a partire dal prossimo 3 aprile. Grazie al sito di settore Mondomobileweb.it, oggi possiamo riportare appunto quali rimodulazioni Wind partiranno fra poco più di un mese. I primi piani ad essere ...