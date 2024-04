Strage di Suviana - un pool di esperti per risolvere il tragico enigma | ecco chi sono

(Di venerdì 26 aprile 2024) Bologna, 26 aprile 2024 – Quattroper accertare cause e dinamica di quanto successo alla centrale elettrica di Bargi di, dove il 9 aprilemorti 7 lavoratori e altrettantistati feriti. La centrale idroelettrica di Bargi, sul bacino artificiale di, teatro della tragedia che è costata la vita a sette persone. Ora l’inchiesta dovrà accertare le cause dell’esplosione. Ieriarrivati i primi via libera dell’autorità giudiziaria alla restituzione delle salme alle famiglie per i funerali che si terranno nei prossimi giorni La Procura di Bologna, che procede per disastro, omicidio e lesioni colpose a carico di ignoti, ha nominato un professore ordinario di sistemi elettrici per l'energia, Carlo Alberto Nucci, un esperto di meccanica applicata alle ...

Il più giovane aveva 36 anni, il più adulto 73: sono le vittime identificate nella strage di Suviana , dopo l’esplosione nella centrale idroelettrica dell’Enel. sono Pavel Petronel Tanase, nato in Romania, di Settimo Torinese, in provincia di Torino, aveva 45 anni; Mario Pisano, di San Marzano ... Continua a leggere>>

Ancora non si sa nulla sulle cause del tragico incidente che ha generato l’esplosione alla centrale idroelettrica di Suviana eppure la condanna da Maurizio Landini a tutta la sinistra è già arrivata per tutti gli imprenditori. I buonisti per intenderci, se la prendono col mercato, col “modello di ... Continua a leggere>>

La strage di suviana, nominati 4 esperti per chiarire cause - Quattro esperti per accertare cause e dinamica di quanto successo alla centrale elettrica di Bargi di suviana, dove il 9 aprile sono morti 7 lavoratori e altrettanti sono stati feriti. (ANSA) ...

Continua a leggere>>

Strage di suviana, quattro esperti per chiarire le cause dell’incidente nella centrale di Enel Green Power - Saranno quattro esperti a tentare di chiarire le cause e la dinamica dell’incidente nella centrale idroelettrica di Bargi di suviana, dove il 9 aprile sono morti 7 lavoratori e altrettanti sono stati ...

Continua a leggere>>

Strage di suviana, un pool di esperti per risolvere il tragico enigma: ecco chi sono - L’esplosione nella centrale elettrica di Bargi del 9 aprile scorso ha ucciso 7 lavoratori e ferito con ustioni anche molto gravi altri sette lavoratori. Il 3 maggio verrà conferito l’incarico dalla pr ...

Continua a leggere>>