Iran contro Israele | dopo gli attacchi di aprile il Medio Oriente non è più lo stesso

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’attacco con missili e droni portato avanti dall’nella notte tra il 13 e il 14rappresenta prima di tutto il momento in cui lo sper procura che Teheran e lo Stato portano avanti da decenni è diventato quanto di più simile a uno confronto diretto tra i due Paesi. SfrontaleFino a quel momento le due parti in causa non si erano mai risparmiate colpi, concompiuti talvolta in maniera ibrida, altre attraverso alleati regionali o in luoghi terzi, come nel caso dell’attacco compiuto daa Damasco lo scorso primoin cui è stato ucciso il comandante di primo piano delle Guardie della Rivoluzione Mohammed Reza Zahedi. Proprio per questo salto di qualitàha ...