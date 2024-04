Alla Città del Teatro Giulio D' Agnello e il Gruppo Mediterraneo reinterpretano Gaber

Serata fuori stagione, sabato 13 aprile alle ore 20.15, al Teatro civico De Silva di Rho. Il Conservatorio di Como sarà protagonista di "Ascesa e caduta della città di Mahagonny" un’opera in tre atti con musica di Kurt Weill e libretto di Bertolt Brecht. La versione ritmica in italiano è di Fedele ... Continua a leggere>>

Quante volte non riusciamo a capire ciò che i medici ci dicono, o meglio cercano di dirci, per spiegare in modo semplice di quale patologia soffriamo. È nato così il ciclo d’incontri (tre prima dell’estate) che il settimanale diocesano Toscanaoggi ha deciso di realizzare il cui titolo è “La sanità ...

Continua a leggere>>