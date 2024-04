(Di venerdì 26 aprile 2024), 26 aprile 2024 – Unadedicata asabato 27 aprile a. L’evento, in programma inalle 19, è un omaggio che la città marchigiana, Capitale italiana della cultura 2024, ha voluto fare al tenore italiano scomparso nel settembre 2007. All’evento di presentazione non mancheranno le figlie Giuliana e Cristina, la moglie Nicoletta Mantovani (anche presidente della Fondazione) e il regista e scenografo Pier Luigi Pizzi. Insomma, ci saranno le figure più care al Maestro per la cerimonia di svelamento della scultura bronzea, chealta 192 centimetri e poggerà su una base di marmo. La scultura dedicata a...

statua di luciano Pavarotti a Pesaro: sarà svelata in piazzale Lazzarini - L'evento è in programma sabato 27 aprile alle 19, con presenti le figlie Giuliana e Cristina oltre alla moglie Nicoletta Mantovani. La statua sarà alta 192 centimetri ed è stata realizzata con una tec ...

Continua a leggere>>

La Bimba che aspetta. Il brano vola su Internet - Testo firmato dal poeta Devid Bracaloni e musicato da Delfo Menicucci. La canzone è liberamente ispirata alla celebre statua del cimitero monumentale.

Continua a leggere>>

L’omaggio a Pavarotti. Parte una raccolta di firme: "statua sotto la sua villa" - L’iniziativa chiama a raccolta tutti al negozio "Le foglie d’oro" in via Almerici "In tanti siamo d’accordo perché la soluzione scelta per noi non va bene".

Continua a leggere>>