Pomezia Fugge all’alt della pattuglia | 41enne arrestato - fermato anche indiziato di spaccio di droga

Un uomo di quarantuno anni è stato arrestato dalla polizia per aver alzato le mani contro sua figlia durante una discussione Ci sono genitori che per educare i propri figli, talvolta, utilizzano dei metodi più bruschi. Il classico detto ‘bastone e carota‘, viene meno davanti a un bastone che è ... Continua a leggere>>

Sabaudia – Nel corso del pomeriggio del 9 aprile a Sabaudia (LT), i Carabinieri della locale Stazione, hanno arrestato un 41enne residente a Sabaudia (LT) per il reato di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e guida in stato di ebrezza alcolica. L’uomo è rimasto Coinvolto in un sinistro ...

Continua a leggere>>