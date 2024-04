Microsoft lancia Phi-3-mini | gira su iPhone e ha prestazioni comparabili a ChaGPT 3 5

Le guerre dell'AI: Microsoft presenta Phi-3, un modello di AI capace che si adatta facilmente a un telefono - In 12 dei 19 test di benchmark, phi-3-mini sembra superare Llama-3-instruct, pur funzionando con più del doppio dei parametri. Con Phi-3-small da 7B e Phi-3-medium da 14B, i risultati sono stati ...

Continua a leggere>>

Phi-3 Microsoft lancia Phi-3 un nuovo modello di Ai generativa leggero - Il nuovo modello da 3,8 miliardi di parametri ha l’obiettivo di trasportare l’intelligenza artificiale dal cloud ai dispositivi finali ...

Continua a leggere>>

Apple Unveils OpenELM AI Models for On-Device Use - Joining the likes of Google and Microsoft, Apple has launched OpenELM, a collection of open-source language models tailored for on-device operations.

Continua a leggere>>