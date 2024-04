Usa - afroamericano muore bloccato con un ginocchio sul collo dalla polizia Aveva gridato Non riesco a respirare

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un uomodi 53 anni è morto mentre era sotto la custodia dellaa Canton, in Ohio. Il decesso dopo che un agente lo haa terra con ilsule poco dopo che l’uomo“non”. Laha diffuso il video di 36 minuti dell’incidente accaduto il 18 aprile, e sul quale è stata avviata un’indagine. Gli agenti coinvolti sono stati temporaneamente sospesi. La vittima si chiamava Frank Tyson e la dinamica ricorda da vicino quella che portò alla morte di George Floyd, avvenuta nel maggio del 2020 a Minneapolis. La diffusione del filmato dell’arresto di Floyd, in cui si vede l’agente diDerek Chauvin tenere per nove minuti il suo ...

'Non respiro', afroamericano muore dopo l'arresto in Ohio - Frank Tyson, un afroamericano di 53 anni, è morto sotto la custodia della polizia a Canton, in Ohio, dopo che un agente lo ha bloccato a terra con il ginocchio sul collo e poco dopo aver gridato "non ...

Continua a leggere>>