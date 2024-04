soccorsi rallentati da folla e bancarelle a San gregorio Armeno, Asl studia nuovi percorsi per le ambulanze - Vertice in Prefettura sul problema dei soccorsi a San gregorio Armeno dopo la morte dell'artigiano Alessandro Starini; il Comune installerà due defibrillatori ...

Napoli, soccorsi a San gregorio Armeno: il Comune installerà due defibrillatori - Sii è tenuta oggi, presso la Prefettura, una riunione, convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, e presieduta dal viceprefetto vicario, Gaetano Cupello, per esaminare le ...

Artigiano morto a San gregorio Armeno, L’Asl al vertice in prefettura: “soccorsi giunti in tempo” - Nessun ritardo causato dalla folla o dai tavolini dei bar per i soccorsi intervenuti lo scorso 18 aprile in via San gregorio Armeno, strada dei presepi nel centro antico di Napoli, per tentare di ...

