Salis candidata al Nord-Ovest con Avs - Fratoianni | La nostra una scelta concreta

Ci siamo: ecco che i “pezzi grossi” del partito governativo ungherese Fidesz si esprimono a Strasburgo sulla candidatura di Ilaria Salis . Si tratta, nello specifico, dell’eurodeputata Enik? Gy?ri che, in […] The post La candidatura di Ilaria Salis “scandalizza” gli ungheresi del Fidesz first ... Continua a leggere>>

Ringrazio con tutto il cuore le persone che in Italia mi hanno supportato in questi mesi. Sono immensamente grata per tutto quello che si sta facendo per me e soprattutto sono fiera del fatto che un paese come l’Italia si sia mobilitato per ciò che mi sta accadendo”. È quanto scrive Ilaria Salis ...

Continua a leggere>>