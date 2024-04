Terrore Notturno | Ladri in Azione nella Zona Ovest dell' Aquila

(Di venerdì 26 aprile 2024) L'notte scorsa, una serie di furti ha scosso la, sollevando sospetti su una presunta banda ricorrente. Il bar ristorante "Acquerello" è stato il principale bersaglio, con iche hanno sfondato una vetrina all'alba. Sebbene disturbati dall'allarme, sono riusciti a portare via solo il registratore di cassa, contenente poche decine di euro. Le telecamere di sicurezza hanno immortalato l'di due individui, ma l'indaginea polizia rivela una serie di furti anche in garage condominiali e altri locali, sospettati di essere operaa stessa banda. leggi tutto

Nel reparto preso di mira erano pronti pacchi per la spedizione di argento e bigiotteria di lusso. Il furto è stato scoperto stamattina, 22 aprile 2024 L'articolo Arezzo : furto da film nella notte in una ditta orafa. Ladri si calano dal tetto proviene da Firenze Post.

Furti, vandali e siringhe abbandonate: in un asilo nido di Centocelle è emergenza sicurezza - Prima i vandali, poi i ladri, tutto nel giro di pochi giorni: l'asilo nido "I giocosi anatroccoli" di via Prenestina Vecchia 490 è una delle scuole del municipio V in cui è più sentita l'emergenza ...

I ladri dei negozi di giocattoli: figlia in passeggino e mano lesta, portavano via scatole di mattoncini Lego - Un uomo e una donna di 28 anni, residenti in Veneto, sono stati denunciati in stato di libertà in quanto ritenuti responsabili del reato di furto aggravato continuato in concorso in ...

