Houthi | i ribelli del Mar Rosso che combattono Israele

(Di venerdì 26 aprile 2024) Quattro mesi di attacchi che hanno ridisegnato le rotte del commercio internazionale. Anche nel Mar, il 7 ottobre e l’offensiva israeliana su Gaza hanno segnato uno spartiacque. Da novembre, quando le milizie yemenitehanno iniziato a minacciare le navi legate a, migliaia di imbarcazioni hanno rinunciato a percorrere la rotta che porta al Canale di Suez, una delle più trafficate al mondo. Un nuovo scossone alle catene di fornitura globali dopo gli shock seguiti alla pandemia e alla guerra in Ucraina, che ha fatto lievitare i costi dei trasporti in tutto il globo e ha spinto i Paesi occidentali a intervenire ancora una volta in Medio Oriente. Da novembre sono più di 40 gli attacchi lanciati daglicontro navi commerciali nel Mare nel Golfo di Aden. Fino a metà marzo, ...