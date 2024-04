Cacciatore di Capistrello Ferito da Colpo di Fucile | Ricoverato in Rianimazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) L'Aquila - Un 57ennediè statoin condizioni gravi nelladell'ospedale "San Salvatore" dell'Aquila dopo aver subito undial volto. L'uomo, regolarmente in possesso dell'arma, è stato trovatoin casa dai familiari ed è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza. I carabinieri stanno attualmente conducendo accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni, l'uomo potrebbe essersimentre stava pulendo ilnella sua abitazione. È stata la tempestiva chiamata ai soccorsi da parte dei familiari a permettere il rapido intervento medico. leggi tutto

