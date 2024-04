Per me fare olio è un atto di puro egoismo La storia del piccolo frantoio che ha reso grande il Cilento

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 26 aprile 2024) «Per meè undi: mi compiaccio del bello che questo prodotto ha in sé quando è ben f. Più faccio oli belli, più mi compiaccio, più desidero farne di più belli; è una sfida che si rinnova di giorno in giorno e di anno in anno. Si tratta di unsano, di cui mi nutro alimentandolo di condivisione e bellezza dell’». Quella di Nicolangelo Marsicani è una di quelle realtà che, oltre a sviluppare oli eccellenti per il proprio brand, contribuiscono a far crescere e valorizzare produzioni più piccole, facendo emergere il potenziale di interi territori. Un progetto portato avanti con costanza e determinazione che quest'anno è stato premiato, per la terza volta, con il riconoscimento di...