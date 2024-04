Sinner-Sonego - orario e dove vedere in tv e streaming il derby italiano all’Atp di Madrid

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Sabato inizia una nuova avventura per Jannik. E sarà un torneo importante, quello dil’azzurro, complice l’assenza di Novak Djokovic, può avvicinare in maniera importante la vetta della classifica mondiale. Il cammino dell’altoatesino, testa di serie numero 1 vista la rinuncia del serbo, inizia con un match speciale al secondo turno dopo il bye al primo. Affronterà infatti Lorenzo, suo compagno di doppio sia in Coppa Davis che in diversi tornei negli scorsi mesi. “Sonny” ha eliminato Richard Gasquet al primo turno con un secco 6-2 7-5 qualificando per il “”. I due si sono affrontati lo scorso anno a Montpellier e Halle. In entrambi casi ha vinto, che finora in 12 occasioni di scontro con connazionali non ha mai perso cedendo appena tre ...