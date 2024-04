Edoardo Tavassi si è operato | diverte i fan con una gag in ospedale

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 26 aprile 2024)ha subito una delicata operazione: l’ex gieffino e videomaker ironizza ei fan con una gag inIl notoè diventato un volto conosciuto sui social e in televisione grazie alla partecipazione alla sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi a cui ha preso parte in coppia con la sorella Guendalina. Lo scorso anno inveceinaspettatamente ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia conquistando il cuore della bella Micol Incorvaia. I due ex gieffini dopo il reality show hanno iniziato a viversi la loro storia d’amore e tutt’ora prosegue a gonfie vele. Leggi anche –> Verissimo, scopri tutti gli ospiti del weekend La gag ironica dal letto dell’nelle ultime ...