Jesi - non paga 2mila euro di merce e la minaccia con due coltelli

(Di venerdì 26 aprile 2024)(Ancona), 26 aprile 2024 – Ordinaper oltrenon lae quando la donna che si occupava delle vendite va a reclamare i soldi lui lacon duefacendo il gesto di affilarli tra loro per impressionarla e dicendole: “Ti faccio rinascere”. I poliziotti del commissariatono, diretto dal vicequestore Paolo Arena, hanno avviato le indagini e giovedì hanno denunciato un 36enne marocchino per truffa e minacce. Tutto è iniziato il mese scorso quando la vittima, marocchina 45enne, si è presentata in commissariato, riferendo di essere dipendente di una società per la quale svolgeva il servizio di vendita dellae relativa riscossione. Il titolare di una società con la quale la donna aveva rapporti ...

