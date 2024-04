' Non respiro' - afroamericano muore dopo l' arresto in Ohio

'Non respiro', un afroamericano muore dopo l'arresto in Ohio - Frank Tyson, un afroamericano di 53 anni, è morto sotto la custodia della polizia a Canton, in Ohio, dopo che un agente lo ha bloccato a terra con il ginocchio sul collo e poco dopo aver gridato "non ...

Fermato senza cintura, uomo afroamericano ucciso con 96 colpi in 41 secondi dalla polizia di Chicago - CHICAGO - 96 colpi sparati in 41 secondi, così è stato freddato un uomo afroamericano dagli agenti della polizia di Chicago, dopo essere stato fermato, mentre viaggiava senza la cintura di sicurezza.

