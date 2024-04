(Di venerdì 26 aprile 2024)26 aprile 2024- Il 1° Maggio 2024, dalle ore 10 alle ore 19, arriva il , davanti alla Certosa. Una giornata dedicata all’artigianato di qualità con la possibilità, per chi vuole, di fare pic-nic libero nell’oliveto davanti al Museo di Storia Naturale, che parteciperà all’evento anche con una postazione di facepainting. tante arti insieme per una giornata all'insegna della natura e del mestiere antico. La manifestazione è organizzata e curata dall’associazione Artigianato Mestierando e dal Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di

mercatino di primavera a Calci - Calci 26 aprile 2024- Il 1° Maggio 2024, dalle ore 10 alle ore 19, arriva il mercatino di primavera a Calci, davanti alla Certosa. Una giornata dedicata all’artigianato di qualità con la possibilità, ...

Continua a leggere>>

Fiera del Libro di Genova 2024, l'edizione di primavera a Matteotti - In piazza Matteotti, nel centro storico di Genova, torna la Fiera del Libro. A partire da venerdì 26 aprile e fino a giovedì 16 maggio 2024, è possibile trovare tanti banchi a colorare la piazza con ...

Continua a leggere>>

Tutto pronto per “Fiorimpopoli”: per le vie del centro di Forlimpopoli, mercatini, stand gastronomici e spettacoli - Tutto pronto per i mercatini di Fiorimpopoli. Sabato 4 a domenica 5 maggio, le vie del centro di Forlimpopoli saranno invase da mercatini di artigianato, mostra di piante da giardino e da orto e la 12 ...

Continua a leggere>>