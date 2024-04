Il Ponte tra ritardi - ricors - richieste di integrazione | la tabella di marcia di Salvini è un’utopia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 26 aprile 2024) Matteoha ribadito che i cantieri per ilsullo Stretto di Messina verranno avviati entro l'estate 2024. Ma le 239di integrazioni avanzate dal Mase non potranno essere eluse facilmente, così come non potranno non pesare sull'iter i tempi della Commissione Via e gli eventualii.