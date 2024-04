Debito comune e Patto di stabilità - uno è di troppo Parla Vincenzo Visco

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 26 aprile 2024) In Europa i conti non tornano. Da una parte si invoca un remake del, dopo il test del Recovery Plan. Dall’altra, però, si torna alle regole sui conti pubblici, ai paletti, alle tagliole sui disavanzi. Certo, la vecchia austerity è morta e sepolta, ma il nuovodine porta in dote qualche seme., economista e più volte ministro delle Finanze, ha pochi dubbi in marito, le due cose non possono stare insieme. Come a dire, l’una esclude l’altra, perché si tratta, essenzialmente, di due filosofie diverse. E ce ne è anche per il Def, su cui il governo ha scelto di non giocare d’azzardo, evitando i saldi programmatici. Cominciamo dal Def. Il governo ha scelto di prevedere solo i saldi tendenziali e non quelli programmatici. Le critiche non sono ...