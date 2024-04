Roberto Bolle torna in prima serata su Rai1 con Viva La Danza Gli ospiti

(Di venerdì 26 aprile 2024) Fabrizio Biggio,, Valentina Romani ©Andrej Uspenskiinsu. Cancellato il consueto show di inizio anno, che dava segni di cedimento, in occasione della Giornata Internazionale della, lunedì 29 aprile spazio ina un nuovo ’spettacolo evento’ voluto dalla Rai e dal Ministero della Cultura per celebrare l’arte dellain Italia.lavuole essere innanzitutto una grande festa di tutti i generi di ballo, un grande gala realizzato al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze, uno dei teatri più grandi del mondo. Il format – originale e pensato ad hoc dall’Étoile per ...

